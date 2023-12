Stiri pe aceeasi tema

- Veniturile și puterea de cumparare ale angajaților din construcții, din sectorul agricol și din industria alimentara vor fi protejate. Asta le-a spus premierul Marcel Ciolacu celor prezenți in cadrul in reuniunii Consiliului Național Tripartit și pentru Dialog Social. Ciolacu a precizat ca nivelul salariului…

- „Guvernul a aprobat Hotararea pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, care prevede majorarea nivelului acestuia la 3.300 lei lunar, fara indemnizații, sporuri si alte adaosuri, incepand cu data de 1 octombrie 2023, fața de 3.000 lei in prezent” a anunțat Ministerul…

- Salariul minim va crește incepand cu 1 octombrie 2023, a decis joi Guvernul in ședința, la scurt timp dupa fiind publicata in Monitor și hotararea de Guvern. Majorarea de 10% va beneficia unui numar de 1.867.000 de salariați, angajați preponderent in sectoarele transporturi, comerț și in randul intreprinderilor…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat joi majorarea salariului minim cu 10% Sursa articolului: Premierul Ciolacu anunța majorarea salariului minim. Guvernul a retras OUG cu CASS obligatoriu pentru toți angajații Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Guvernul a aprobat Hotararea pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, care prevede majorarea nivelului acestuia la 3.300 lei lunar, fara indemnizatii, sporuri si alte adaosuri, incepand cu data de 1 octombrie 2023, fata de 3.000 lei in prezent. Guvernul a aprobat Hotararea…

- Guvernul va adopta joi o ordonanta prin care salariul minim pe economie creste de la 3.000 la 3.300 de lei si o hotarare prin care salariul minim in constructii creste de la 4.000 la 4.500 de lei, a declarat, miercuri, premierul Marcel Ciolacu, la Interviurile Digi24.ro.

- Guvernul va adopta joi doua acte normative prin care va crește salariul minim pe economie de la 3.000 de lei la 3.300 de lei și a salariului minim din construcții de la 4.000 de lei la 4.500 de lei, a anunțat miercuri premierul Marcel Ciolacu.

- Principala problema este legata de majorarea salariului, la pachet cu eliminarea unei scutiri de taxe. Daca salariul minim brut se va majora la 3.300 lei de la 1 octombrie și nu va mai exista o scutire de taxe pentru 200 lei, un angajat va incasa net 1.964 de lei, in timp ce, daca se scutesc cei 200…