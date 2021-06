Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a declarat ca incepand de vineri si pana in prezent, 77 de localitati din 26 de judete au fost afectate de fenomenele hidro-meteorologice. Aproape 7.000 de lucratori ai MAI au intervenit duminica, alti 20.000 sunt pregatiti sa intrevina si ei, in caz de necesitate.…

- Premierul a afirmat, sambata, intr-o videoconferinta cu prefectii organizata in contextul inundatiilor din ultimele ore, ca doreste o evaluare a situatiei, indemnand ca toata lumea sa fie precauta. “Sa ne pregatim pentru cele mai dificile situatii si toata lumea ramane in contact, nimeni nu pleaca nicaieri,…

- Premierul Florin Cițu a susținut, sambata, o videoconferința cu prefecții, in care a facut un bilanț al pagubelor provocate de ploile torențiale, aduse de un ciclon din Marea Neagra.Florin Cițu a precizat ca toata lumea trebuie sa ramana precauta in ceea ce privește vremea și ca, in aceasta perioada,…

- Meteorologii anunța ploi torențiale, in Capitala, pentru zilele de sambata și duminica. Vantul va avea intensificari, dar temperaturile maxime pot atinge 26 de grade. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), in cursul dupa-amiezelor de sambata și duminica vor fi perioade cu innorari…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a precizat, ieri seara, ca organizarea de evenimente este interzisa in noaptea de Inviere, iar autoritatile vor fi pe teren pentru a verifica respectarea normelor sanitare. Ministrul anunta ca peste 1,7 milioane de persoane sunt asteptate la slujbele religioase. „Organizarea…

- Liderul AUR, George Simion, cere demiterea ministrului de Interne, Lucian Bode, dupa tragedia de la Pitești și solicita premierului Florin Cițu sa ”retracteze afirmațiile grave, fara precedent in spațiul public, prin care cerea eliminarea acelor voci” car

- Incepand cu data de 1 maim autoritațile discuta ca masca de protecție sa nu mai fie obligatoriu la plaja, așa cum nu este nici pentru persoanele care stau la terase. Ministrul de Interne, Lucian Bode, a facut marele anunț și a explicat in ce consta eventuala decizie.

- Pentru ca mai este puțin pana la deschiderea oficiala a litoralului, ministrul de Interne, in cadrul unei emisiuni TV, a ținut sa faca mici lamuriri legate de acest aspect. Se pare ca tradiționala petrecere de 1 Mai din cluburile de la malul marii a romanilor va trebui sa mai aștepte, caci situația…