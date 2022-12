Anunțul meteorologilor despre viscolul care va lovi România. Când vine iarna adevărată In toiul iernii, vremea continua sa se incalzeasca neobișnuit. Iarna adevarata se pare ca vine la jumatatea lunii ianuarie, cand un viscol este posibil sa loveasca Romania. Pana atunci ne bucuram de vremea de primavara. Despre vremea anormala a vorbit Elena Mateeescu, directorul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), care a explicat ce ne așteapta in urmatoarea perioada. „In ultimele zile ale acestui an, dar și in debutul anului 2023, vremea va fi deosebit de calda. Valorile maxime, in urmatoarele zile, se vor situa intre 6 și 14 grade Celsius. Chiar și in noaptea de Revelion vom avea… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

Sursa articol si foto: ampress.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In toiul iernii, vremea continua sa se incalzeasca neobișnuit. Iarna adevarata se pare ca vine la jumatatea lunii ianuarie, cand un viscol este posibil sa loveasca Romania. Pana atunci ne bucuram de vremea de primavara.

- Elena Mateescu, directorul Administrației Naționale de Meteorologie, a vorbit despre posibilitatea ca furtuna arctica sa ajunga in Romania, dar și despre șansele de apariție a zapezii in țara noastra in perioada urmatoare. „In ultimele zile ale acestui an, dar și in debutul anului 2023, vremea va fi…

- Meteorologii din cadrul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) a emis, luni, prognoza pentru urmatoarele saptamani, 26 decembrie -8 ianaurie. Dupa maxime de 13-14 grade, in prima saptamana din anul 2023 temperaturile mai scad. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Vreme nefiresc de calda in Romania, in weekend. Un val de aer polar ne aduce iarna inapoi, saptamana viitoare Meteorologii anunța temperaturi de primavara in weekendul 10 – 11 decembrie. Sambata și duminica, in sud-estul țarii se vor inregistra chiar și 19-20 de grade Celsius, potrivit Administrației…

- Vin ninsorile si viscolul in Romania, este anuntul facut de meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie pentru perioada urmatoare. Iarna se apropie cu pași mari. Cand ar urma sa vedem prima zapada din aceasta iarna, vedeți un pic mai jos. ANM anunța viscol și temperaturi extreme. De cand vine…

- Vin ninsorile si viscolul in Romania, este anuntul facut de meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie pentru perioada urmatoare. Iarna se apropie cu pași mari. Cand ar urma sa vedem prima zapada din aceasta iarna, vedeți un pic mai jos. ANM anunța viscol și temperaturi extreme. De cand vine…

- Vremea rece incepe sa puna stapanire pe Romania. De astazi temperaturile incep sa scada. Spre sfarsitul lunii maximele nu vor mai depasi 15 grade Celsius, potrivit directorului executiv al ANM . Temperaturile incep sa scada de astazi, 4 noiembrie, iar pana la sfarsitul acestei luni vom reveni la un…

- Florinela Georgescu – director al Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM) spune ca temperaturile incep sa scada de vineri, 4 noiembrie, iar pana la sfarsitul acestei luni vom reveni la un regim termic firesc. „Am inregistrat ieri foarte multe recorduri la nivelul tarii, mai ales in partea de…