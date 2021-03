Se schimba scchimbarea! Polițiștii locali se vor intoarce in coordonarea autoritaților locale in urmatoarea perioada, spune ministrul de Interne, Lucian Bode: „Nu este normal ca toate costurile sa fie suportate de autoritațile locale și coordonarea sa fie de la poliția naționala”. „MAI va veni cu doua propuneri in hotararea CNSU. Prima vizeaza reintoarcerea jandarmilor la paza obiectivelor. Noi am avut peste 700 de jandarmi detașați de la diverse unitați transferați in sistemul de ordine publica, iar paza era asigurata de angajați ai MApN”, spune la TVR Lucian Bode. De asemenea, el afirma ca Poliția…