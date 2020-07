Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat marți o hotarare prin care sunt stabilite noi masuri pentru limitarea raspadirii noului coronavirus in randul populației. Este vorba despre Hotararea numarul 37 privind stabilirea unor masuri de limitare a raspandirii infecțiilor cu SARS CoV-2…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat, azi, o serie de masuri pentru limitarea raspandirii infecțiilor cu coronavirus. Printre restricțiile care vor fi impuse la nivel local incepand cu 1 august, se numara și obligativitatea purtarii maștii de protecție in spațiile deschise. ...

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a aprobat in ședința desfașurata marți, 28 iulie, noi masuri pentru limitarea infecției cu Covid-19. Printre prevederile Hotararii 37 se numara instituirea obligativitații purtarii maștii de protecție, in anumite intervale orare, in spațiile publice…

- Autoritatile din Arges iau in calcul "o generalizare a portului mastii" si anunta ca nicio localitate nu indeplineste criteriile privind carantinarea. Prefectul judetului Arges, Emanuel Soare, afirma ca in acest moment nicio localitate din judetul Arges, aflat pe primele locuri in ceea ce priveste numarul…