- Calin Popescu Tariceanu a afirmat, joi, ca ALDE nu poate vota pentru moțiunea de cenzura împotriva Guvernului Orban anunțata de PSD, deoarece partidul pe care îl conduce nu poate susține un demers care sa împiedice revenirea la alegerea primarilor în doua tururi, scrie Mediafax.„Nu,…

- Liderul UDMR din Senat, Cseke Attila, a anunțat ca Uniunea va susține moțiunea de cenzura anunțata de PSD pe tema asumarii raspunderii Guvernului pe alegerea primarilor in doua tururi de scrutin, anunța MEDIAFAX.Cseke Attila a declarat, joi, corespondentului MEDIAFAX, ca daca Guvernul cade…

- Liderul senatorilor UDMR, Cseke Attila, a precizat, intr-o interventie pentru „Adevarul”, ca formatiunea din care face parte va sustine motiunea de cenzura a PSD, in cazul in care Guvernul recurge la angajarea raspunderii pe proiectul de lege privind alegerea primarilor in doua tururi.

- Potrivit aritmeticii parlamentare, PSD nu are, in acest moment, majoritatea necesara pentru a da jos Guvernul Orban. Impreuna, cele doua partide au doar 228 de voturi, iar pentru ca motiunea sa treaca, este nevoie de 233 de voturi. Astfel, social-democratilor le lipsesc cel putin 5 voturi pentru ca…

- Marcel Ciolacu susține ca, in cazul in care moțiunea de cenzura impotriva Guvernului Orban va trece, PSD nu va veni cu o propunere de prim-ministru. El spune ca nu este momentul oportun ca social-democrații sa se așeze la conducerea țarii.

- Liderii PSD se reunesc la începutul saptamânii viitoare în ședința Comitetului Executiv pentru a decide strategia partidului pe urmatoarea perioada. Surse social-democrate au declarat pentru HotNews.ro ca pe ordinea de zi se afla tema depunerii moțiunii de cenzura dr și alianțele la…

- CHIȘINAU, 12 nov – Sputnik. Deputatul fracțiunii Partidului Șor, Denis Ulanov, a declarat ca fracțiunea sa nu va susține moțiunea de cenzura impotriva Guvernului Maia Sandu. Este vorba despre cinci voturi. Potrivit lui Ulanov, deputații din fracțiunea Partidului Șor nu vor sa participe ”la…

- Liderul grupului parlamentar al minoritatilor nationale, Varujan Pambuccian, a anuntat luni ca reprezentantii acestui grup sustin in integralitate investirea Guvernului Orban si a aratat ca i-a propus premierului desemnat ca secretarul general al Guvernului sa aiba rang de ministru. "Am avut a doua…