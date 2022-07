Anunt TCE: Traseele 2, 32 si 401 vor circula cu intrare prin parcarea Pahova Value Centre

Incepand cu data de 6 iulie 2022, traseele 2, 32 si 401 vor circula cu intrare pe la Prahova Value Centre, in ambele sensuri de deplasare, astfel : a) Traseul 2: Traseu cunoscut pana la Sud, unde stația BIG este inlocuita cu oprire in stația Gara Sud (in fața garii, comuna cu traseul 30) iar de aici inainte pe sub pod, apoi dreapta pe drumul de acces in parcarea centrului comercial cu stație de debarcare capat de linie la Prahova Value Centre (zona din dreapta, special amenajata și semnalizata). Pentru sensul spre Vest, imbarcarea se face din stația nou inființata Pleiades; b) Traseul 32:- Sensul…