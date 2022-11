Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va scoate din nou la licitatie contractul de proiectare pentru autostrada A 13 Brasov-Bacau. In septembrie, executivul a reziliat contractul cu firma Search, care in doi ani realizase doar 15 % din studiul de fezabilitate. Secretar de stat in Ministerul Transporturilor, Gabriel Bunduc: Gabriel…

- U.A.T. Botoșani, cu sediul in Piata Revolutiei nr.1, anunta organizarea licitației publice cu oferta in plic inchis pentru concesionarea unui teren proprietatea privata a municipiului Botoșani, situat in str Parcul Tineretului nr. 5, in suprafața de 119,00 mp, cu destinația “amenajare acces…

- U.A.T. Botoșani, cu sediul in Piata Revolutiei nr. 1, anunta organizarea licitației publice cu oferta in plic inchis pentru inchirierea spațiului, proprietatea municipiului Botoșani, situat in municipiul Botoșani, str. 1 Decembrie nr. 45, pentru prestari servicii.

- Primaria Focșani vrea sa modifice regulile pentru obținerea unui loc in parcarile de reședința din municipiu. Modificarile sunt prevazute intr-un proiect de act normativ care a fost pus in dezbatere publica inainte de a fi aprobat in Consiliul Local. Proiectul de hotarare a fost inițiat in urma propunerilor…

- O femeie din Botoșani a licitat 7.570 de lei pentru un loc de parcare, dar nu l-a folosit și nici nu l-a platit.Licitația pentru cel mai scump loc de parcare din municipiu a avut loc in toamna anului trecut, pentru un spațiu de langa Palatul Copiilor, scrie botosaneanul.ro.”L-a caștigat…

- Darius este un baiat talentat de 12 ani care locuiește in Pata Rat și vrea sa devina artist. Vineri are loc prima sa licitație la care o sa-și vanda lucrarile, ca sa stranga suficienți bani pentru a-și urma visul.

- Primaria scoate la mezat 11 de terenuri cu diverse destinații: construcții locativ-individuale zona R2, ansamblu rezidențial zona C2-R6, obiectiv compatibil cu zona C7, baza de producție și depozitare, zona C7, precum și spații pentru deținatorii de terenuri adiacente. Licitația funciara cu strigare…

- Sute de locuri de parcare au fost amenajate de Primaria Bacau in locul unor garaje construite ilegal pe domeniul public si care au fost demolate de municipalitate. Primarul Lucian Daniel Stanciu-Viziteu a declarat ca in total au fost demolate 381 garaje in locul carora au fost realizate 250 de locuri…