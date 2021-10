ANUNȚ începere proiect SC GINMOB DESIGN SRL ANUNȚ incepere proiect SC GINMOB DESIGN SRL COMUNICAT DE PRESA 12.10.2021 Anunț incepere proiect “Diversificarea produselor intreprinderii GINMOB DESIGN SRL prin investiții in active corporale și necorporale” Titlul proiectului: „Diversificarea produselor intreprinderii GINMOB DESIGN SRL prin investiții in active corporale și necorporale” Numele beneficiarului: SC GINMOB DESIGN SRL Numele programului: Programul Operațional Regional 2014-2020 Numele Autoritații de Management: MLPDA Numele Organismului Intermediar: […] Citește ANUNȚ incepere proiect SC GINMOB DESIGN SRL in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a anuntat luni lansarea sesiunii de depunere proiecte din cadrul Masurii 4 - Investitii in active fizice, sub-masura 4.2 - Sprijin pentru investitii in procesarea/marketingul produselor agricole, intre 8 octombrie 2021 si 7 ianuarie 2022, alocarea financiara…

- “Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale anunta lansarea sesiunii de depunere proiecte din cadrul Masurii 4 – Investitii in active fizice, sub-masura 4.2 – Sprijin pentru investitii in procesarea/marketingul produselor agricole, in intervalul: 8 octombrie 2021, ora 9.00 – 7 ianuarie 2022, ora…

- Primaria municipiului Suceava are pregatite in vederea demararii investiții cu fonduri europene in valoare 1,476 milioane de lei in 14 unitați de invațamant, investiții care au fost scoase la licitație contractele de lucrari fiind deja adjudecate. Primarul Ion Lungu a spus ca este vorba de proiecte…

- Comunicat de presa – U.A.T. DAIA ROMANA anunța demararea proiectului „REABILITARE, DOTARE ȘI IMPREJMUIRE ȘCOALA GIMNAZIALA DAIA ROMANA, JUDEȚUL ALBA”, COD SMIS 124771 Comunicat de presa UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA DAIA ROMANA, in calitate de beneficiar, cu sediul in Daia Romana, Str. Principala,…

- Numele beneficiarului: AGRIN – NATURA UTILAJE SRLNumele programului: Programul Operational Regional 2014-2020Numele Autoritatii de Management “Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei”Numele Organismului Intermediar “Agentia pentru Dezvoltare Regionala SV Oltenia”Valoarea totala…

- Comunicat de presa Data publicarii: 23.08.2021 LEISTUNG CONSTRUCT SRL, cu sediul in Romania, Regiunea 7 Centru, Municipiul Sebeș, Bd. Lucian Blaga, nr. 2, județul Alba, anunța finalizarea, la data de 31.08.2021, a proiectul „Dezvoltarea sectorului de prestari servicii lucrari speciale de construcții…

- Comunicat de presa – anunț incepere proiect ”Modernizare și extindere Școala generala cu clasele I – VIII, Localitatea Sasciori, Comuna Sasciori, județul Alba” Comunicat de presa Proiectul ”Modernizare și extindere Școala generala cu clasele I – VIII, Localitatea Sasciori, Comuna Sasciori, județul…

- Anunț demarare proiect „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor’’ din cadrul schemei de ajutor de stat instituita prin Ordonanța de Urgența nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Național…