Anunț important pentru toți utilizatorii Instagram. Se fac schimbări pe platformă Cei care doresc sa foloseasca functia de limitare a timpului petrecut zilnic pe Instagram pot alege acum de la 30 de minute in sus, in loc de 10 minute. Fara sa anunte, Instagram a modificat parametrii functiei de limitare a timpului petrecut in cadrul platformei. Functia este utila pentru cei care pierd notiunea timpului cand folosesc Instagram si apeleaza la aceasta pentru a-si autoimpune o limita zilnica de folosire.Pana acum, utilizatorii isi puteau impune si doar 10 minute de navigare pe Instagram pe zi. Dupa aceasta modificare, insa, limita minima de timp a fost crescuta la 30 de minute.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

