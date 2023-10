Stiri pe aceeasi tema

- Noua lege a pensiilor va intra in vigoare de la 1 ianuarie 2024, data de la care toate pensiile se maresc cu 13,8%, conform legii, a declarat sambata premierul Marcel Ciolacu, la Targul INDAGRA, informeaza AGERPRES . „La 1 ianuarie, pensiile toate se maresc cu 13,8%, conform legii. Noua lege a pensiilor…

- In cursul zilei de azi, cu puțin timp in urma, Marcel Ciolacu a facut un anunț important pentru romani. Premierul a spus care sunt noile salarii din construcții și agricultura dupa ce a ajuns la o ințelege cu sindicatele și patronatele.

- In aceasta seara, cu puțin timp in urma, Marcel Ciolacu a facut anunțul momentului despre pensiile romanilor. Premierul a declarat ca sunt in lucru, la Ministerul Muncii, trei variante privind legea pensiilor, acesta fiind motivul pentru care inca nu a fost trimisa ultima forma catre Comisia Europeana.

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat sambata, 2 septembrie, dupa sedinta Consiliului Politic National al social democratilor, ca una dintre prioritati este o noua lege a pensiilor.Premierul a spus ca vrea sa intre in vigoare din 1 ianuarie 2023.Consideram ca este nevoie de o noua lege a pensiilor…