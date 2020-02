Stiri pe aceeasi tema

- "Dupa cum se stie, in Romania, salariul minim se situeaza mult sub media salariilor statelor membre. Daca ne uitam la datele Eurostat, la 1 iulie 2019, salariile minime lunare variau considerabil intre statele membre, de la 286 euro in Bulgaria la 2.071 euro in Luxemburg, media europeana fiind de…

- Benedict al XVI-lea, predecesorul Papei Francisc, intervine in controversa privind celibatul preoților. La Vatican are loc un adevarat razboi civil, dupa cum indica surse apropiate Sfantului Scaun.

- Fostul papa Benedict al XVI-lea l-a indemnat in mod public pe succesorul sau, Papa Francisc, sa renunte la ideea de crea preoti din barbati casatoriti, o initiativa foarte neobisnuita la Vatican, relateaza AFP.

- Constantenii care beneficiaza de gratuitate la transportul in comun din municipiul Constanta si care au depus in lunile octombrie noiembrie 2019 cereri pentru abonamentele aferente anului 2020, dar care nu au fost gasiti acasa pentru a le fi distribuite legitimatiile pot veni sa le ridice de la sediul…

- Lucian Bode, ministrul Transporturilor, a declarat ca a obținut promisiunea de la toți cei implicati in realizarea Magistralei 5 de metrou Drumul Taberei, iar aceasta va fi data in folosința in luna iunie.

- Papa Francisc a cerut miercuri speranta "pentru intregul continent latino-american, unde mai multe tari trec printr-o perioada de agitatie sociala si politica", in traditionalul sau mesaj "Urbi et Orbi" pronuntat de Craciun. Crizele din Siria și Ucraina, Irak, Yemen și Congo nu au fost uitate de Suveranul…

- Un grup international de catolici conservatori a protestat impotriva "actelor superstitioase si de sacrilegiu" comise, in opinia lor, de Papa Francisc in timpul unei adunari recente a episcopilor din regiunea Amazonului, la Roma, informeaza miercuri DPA potrivit Agerpres Francisc, considerat o figura…

- Avand in vedere inceperea lucrarilor de ”Reabilitare Pasaj Metalurgica peste DN 2B ” Primaria municipiului Buzau aduce la cunoștința participanților la traficul rutier devierea traficului rutier pentru autovehiculele cu masa maxima totala mai mare de 7,5 tone de pe DN 2B , incepand cu data de 14.11.2019…