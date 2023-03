Stiri pe aceeasi tema

- Procesul de rezervare de capacitate incrementala in punctul de intrare/ieșire in/din SNT, preconizat a fi creat in zona localitații Tuzla, jud. Constanța – Etapa Angajanta, s-a incheiat cu succes, transmite Transgaz, potrivit Finacialintelligence.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- La data de 6 martie a.c., in jurul orei 07.55, politisti din cadrul Serviciului Rutier au fost sesizati cu privire la faptul ca pe DN 39, in orasul Eforie, s a produs un accident rutier.Politistii deplasati la fata locului au constatat fapul ca impactul s a produs intre un autoturism, condus de un barbat,…

- China a facut un anunț de ultim moment in conflictul din Asia. De ce ii acuza pe americani. De data aceasta, China promite o „reunificare pasnica” cu Taiwanul, in timp ce Taipeiul cere sa-i fie respectata democratia și libertatea. China, anunț de ultim moment in conflictul cu Taiwanul. Ce spune premierulChinei…

- Contractul are data 26 ianuarie 2023, valoarea de 304.200 lei, iar ofertant castigator este SC Artisana Medical SRL. Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andreildquo; Constanta, ca autoritate contractanta, a atribuit contractul "Achizitie circuite CPAP cu conexiune directaldquo;, prin anunt…

- Contractul are data 28 decembrie 2022, valoarea este de 615.720 lei, iar ofertant castigator este firma Watt Distributor SRL.Universitatea Maritima din Constanta, ca autoritate contractanta, a atribuit, prin anunt de atribuire la anunt de participare, contractul "Dotari laborator multifunctional stand…

- Serviciul Public de Impozite si Taxe Constanta informeaza contribuabilii care detin utilaje si autovehicule concepute si construite pentru transportul de materiale de constructii si de alte marfuri si care utilizeaza drumurile publice ca, pentru autorizatiile emise pentru perioada 01.01.2023 ndash;…

- Potrivit licitatiapublica.ro, contractul ndash; in valoare de 541.050 de lei ndash; a fost atribuit Grup Atyc SRL, cu sediul in Targoviste. Conform Confidas.ro, platforma consultata la data de 22 decembrie 2022, Grup Atyc SRL se ocupa de transporturi terestre de calatori si este controlata de Catalin…

- Sepsi Sfantu Gheorghe a anunțat, in cursul zilei de vineri, desparțirea de mijlocașul ofensiv Catalin Golofca (32 de an). Fostul fotbalist de la FCSB și CFR Cluj ramane astfel fara echipa in plin sezon, cariera acestuia fiind la rascruce. „Sepsi OSK si Catalin Golofca au decis, de comun acord, incetarea…