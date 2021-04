Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 32 de ani, din Stoicanesti, este cercetat pentru uciderea unor animale, dupa ce a intrat cu un tractor intr-o turma de oi. Barbatul ar fi intrat, cu intenție, intr-o turma de circa 1100 de ovine și caprine, intrucat acestea pașunau pe cultura sa de grau. In urma incidentului, au fost omorate…

- Politia poate emite , de indata, pentru un animal care se afla intr-o situatie de pericol,ordin de plasare a animalului in adapost pentru 45 de zile. Masuri pentru protectia temporara a animalelor aflate intr-o situatie de pericol, prevazute de O.U.G nr. 175/2020 pentru completarea unor acte normative…

- Regulamentul privind organizarea si executarea serviciului de transport in regim de taxi in municipiul Constanta, in consultare publica Proiectul de hotarare poate fi consultat: la sediul primariei municipiului Constanta din strada Stefan Mihaileanu nr. 10 Serviciul Management Drumuri si Transport Public…

- Politistii clujeni au deschis un dosar penal si deruleaza investigatii pentru identificarea unei persoane care a decapitat doua pisici. "Politistii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca efectueaza cercetari intr-un dosar penal intocmit pentru savarsirea infractiunii de uciderea…

- *Dezbatere publica 19 martie 2021, ora 11:00 Consiliul Județean Sibiu, pentru indeplinirea prevederilor legale, a elaborat in colaborare cu Inspectoratul de Poliție Județean și cu asociații de profil, un regulament care va sta la baza funcționarii serviciilor oferite animalelor pentru care s-a emis…

- CJSU Alba a hotarat in sedința de astazi ca orașul Teiuș sa intre de maine, 19 februarie 2021 ora 00.00, in scenariul roșu de combatere a pandemiei de COVID-19, dupa ce incidența cazurilor de COVID-19 a depașit 3 la mia de locuitori. Vazand situația epidemiologica din analiza indicatorului ratei de…

- In acest sens, in ședința de luna trecuta, a fost aprobat un regulament de organizare și funcționare al Serviciului public de adapostire a animalelor domestice și salbatice, aflate in pericol pe raza județului. Serviciile acordate animalului aflat in pericol și plasat in adapost vor consta in capturarea,…

- Aleșii județeni au aprobat joi, 28 ianuarie, cu prilejul unei ședințe ordinare de lucru, Regulamentul de organizare și funcționare al Serviciului public de adapostire a animalelor aflate in pericol pe raza județului Mureș, pentru care s-a emis un ordin de plasare in adapost și l-au mandatat pe președintele…