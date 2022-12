Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis, marți, mai multe avertizari nowcasting de vant in 11 judete in urmatoarele ore. In zonele joase rafalele vor depasi 60 de kilometri la ora, in timp ce la munte vantul va depasi și viteza de 100 de kilometri la ora. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, cu puțin timp in urma, un nou avertisment important. Daca in primele doua zile de Craciun am avut zile insorite, cu valori termice in termometre de pana la 14 grade Celsius, iata ca nici astazi temperaturile nu vor scadea. Insa, in aceasta dimineața…

- Anunț de ultima ora al Administrației Naționale de Meteorologie. In aceasta dimineața, specialiștii au emis avertizari Cod galben de ceata si polei, valabile in mai multe judete din țara. Care sunt zonele afectate și pana la ce ora raman in vigoare avertizarile de fenomene periculoase imediate.

- Conform Administrației Naționale de Meteorologie, trei coduri de vreme rea sunt active in Romania pana in aceasta seara la orele 22:00. Avertizarile ANM sunt de ploi abundente și ninsori. In ce zone din țara va ninge, vedeți in articolul de mai jos. Trei coduri de vreme rea in Romania. Unde va ninge,…

- Conform atentionarii Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), la inceputul intervalului, la altitudini de peste 1.700 de metri, in zona Carpatilor Meridionali, apoi in jumatatea nordica a Carpatilor Orientali si a Moldovei va ninge local moderat cantitativ si se va depune strat de zapada, pe…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a transmis un anunț pentru țara noastra, care ii avertizeaza pe oameni despre un val polar care va lovi Romania. Iata care sunt temperaturile maxime care se vor intregistra, dar și ce zone ale țarii sunt vizate.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) anunța vreme rece și ploi in urmatoarele zile. Ce zone sunt vizate de avertizare. Prognoza meteo pentru saptamana aceasta. Ce temperaturi vor fi in urmatoarea perioada in Romania.

- Gabriela Bancila, director in cadrul Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), a afirmat, joi, la videoconferinta cu prefectii, ca estimarile facute la acest moment indica, pentru luna decembrie, temperaturi medii care se pot situa peste limitele climatologice, in timp ce ianuarie ar urma sa…