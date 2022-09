Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut recent un anunț de ultim moment! Se care ca toamna ne joaca feste, astfel ca suntem nevoiți sa trecem de la geaca groasa la tricou. Ei bine, meteorologii anunța temperaturi care vor ajunge la 30 de grade Celsius, la final de septembrie.

- Daca in ultima perioada am avut parte de temperaturi scazute și frig, iata ca acum revine vara in Romania. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un anunț de ultim moment. Meteorologii anunța temperaturi de 29 de grade Celsius.

- Administratia Nationala de Meteorologie a anuntat prognoza meteo pentru perioada 1-14 august. Meteorologii estimeaza ca in prima saptamana a intervalului, vremea va fi intr-un proces de incalzire, devenind calduroasa, iar in perioada 4 - 7 august local caniculara, cu medii ale temperaturii maxime in…

- Administrația Naționala de Meteorologie a actualizat prognoza de vreme pentru urmatoarele patru saptamani, pana in 29 august. Vremea – prognoza meteo: saptamana 1-7 august Valorile termice vor fi ușor mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana in extremitatea de vest a țarii, iar in…

- VREMEA pana in 22 august. Zilele mai racoroase și cele cu ploi sau furtuni. Prognoza meteo pentru urmatoarele 4 saptamani Vremea se mai racorește din luna august, insa maximele vor ramane in jurul valorii de 30 de grade Celsius. In perioada 19-21 august vor fi ploi și furtuni, in Transilvania și in…

- Meteorologii estimeaza ca vremea se va incalzi in urmatoarele zile si iva fi caniculara in majoritatea regiunilor, incepand cu 14 iulie, cu temperaturi cuprinse intre 30 și 34 de grade Celsius. Din 18 iulie, valul de caldura și senzația de disconfort termic se intensifica, informeaza Administratia Nationala…

- Meteorologii estimeaza ca vremea se va incalzi in urmatoarele zile si iva fi caniculara in majoritatea regiunilor, incepand cu 14 iulie, cu temperaturi cuprinse intre 30 și 34 de grade Celsius. Din 18 iulie, valul de caldura și senzația de disconfort termic se intensifica, informeaza Administratia Nationala…

- VREMEA pana in 17 iulie: zilele cu furtuni și temperaturi mai scazute. Prognoza meteo pe regiuni, in urmatoarele 2 saptamani Vremea urmeaza sa se raceasca din 6 iulie pana la temperaturi medii de 22-26 de grade Celsius in Transilvania. De saptamana viitoare se va incalzi iar, pana la medii de 30 de…