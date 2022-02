Stiri pe aceeasi tema

- Mitropolitul Moldovei și Bucovinei va deschide ediția din acest an a Simpozionului Internațional „Dumitru Staniloae” de la Iași, iar Președintele Academiei Romane va susține conferința inaugurala. Evenimentul se desfașoara in intre 11 și 13 mai și are tema: „«Nu este bine sa fie omul singur…» Pandemie,…

- „Tinerii care iși pastreaza legatura cu Biserica in vremurile noastre sunt, indraznim a spune, mai de prețuit decat cei din veacurile din urma”, a apreciat IPS Teofan miercuri, de Praznicul Intampinarii Domnului și Ziua Internaționala a Tineretului Ortodox. Mitropolitul Moldovei și Bucovinei…

- Candidatii care doresc sa se inscrie la titularizare pentru ocuparea unui post de profesor de religie pot obtine binecuvantarea de la arhiereu necesara completarii dosarului la finalul lunii viitoare, comisia urmand sa se intalneasca cu viitorii profesori pe data de 28 februarie, in intervalul orar…

- Aceasta este necesara si pentru avansare sau perfectionare. Candidatii care doresc sa se inscrie la examentul de titularizare din vara pentru ocuparea unui post de profesor de religie, pe filiera ortodoxa, pot obtine binecuvantarea de la arhiereu, document necesar completarii dosarului, la finalul lunii…

- Episcopul de Balți a slujit miercuri alaturi de Mitropolitul Moldovei și Bucovinei și de Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, la Catedrala Mitropolitana din Iași. Aceasta și-a cinstit ctitorul, pe Sf. Ier. Iosif cel Milostiv, nascut langa Balți și numit de Mitropolitul Teofan „dar al Basarabiei…

- Slujba de sfintire a apei (Agheazma mare) se va face in ziua de 6 ianuarie (joi) la Catedrala Mitropolitana din Iasi, dupa Sfanta Liturghie, pe esplanada din fata intrarii in locasul de cult, ca si in anii precedenti. In jurul orei 11.00 va incepe aceasta slujba oficiata de Inaltpreasfintitul Parinte…

- In Pastorala transmisa cu acest prilej, Preafericitul Parinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, subliniaza ca ‘in perioada de criza medicala si economica de azi, ajutorarea oamenilor aflati in dificultate este o necesitate stringenta’. Mitropolitul Moldovei si Bucovinei, Teofan, afirma,…