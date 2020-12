Stiri pe aceeasi tema

- Nu mai puțin de 45 de proiecte, pentru dezvoltarea zonei Horodnic de Sus-Radauți, județul Suceava, incepand din anul 2021. Nu cu mult timp in urma, dupa inagurarea șoselei de centura inelare a Radauțiului, primarii localitaților limitrofe municipiului Radauți au participat la o intrunire unde discuțiile…

- Traditii, obiceiuri, muzica sacra sau moderna, emisiuni de spiritualitate si folclor, la TVR 3 traiti Craciunul ca odinioara, cu colindatori autentici, cu traditii stravechi si cu cele mai frumoase obiceiuri romanesti din toate zonele tarii. Si in acest an, TVR 3 este pregatit sa aduca in casele noastre…

- Sarbatorile de iarna sunt un prilej de bucurie pentru rapsodul popular Dorin Cocarța din Fundu Moldovei. Avand venerabila varsta de 85 ani, Dorin Cocarța este un reputat rapsod popular, canta la vioara, din gura, cunoaște și poarta cu cinste costumul popular din zona și este de asemnea un mare maestru…

- Nicolae Labis s-a nascut la 2 decembrie 1935, in comuna Malini, judetul Suceava, ca fiu al invatatorilor Eugen si Profira Labis, ambii indrumandu-i primii pasi in scoala primara. In perioada 1947-1951, a urmat cursurile Liceului „Nicolae Gane” din Falticeni. Scriitor precoce, a debutat cu poezii in…

- Confecționarea maștilor tradiționale de Anul Nou reprezinta o indeletnicire demarata deja de meșterul popular Ion Albu, din Timișești Neamt el fiind unul dintre meșterii populari din județul Neamț care duce mai departe frumusețea și simbolul sarbatorii de Anul Nou. Conform tradiției populare, sarbatoarea…

- La nivel național, pompierii militari au gestionat peste 1.500 situații de urgența, in ultimele 24 de ore. Echipajele de salvatori au fost solicitate sa intervina la 59 misiuni de stingere a incendiilor, 1.165 cazuri SMURD (1.164 misiuni pentru acordarea asistenței medicale de urgența și 1 misiune…

- Traim vremuri in care nunta poate fi privita și ca o afacere, serviciile specific oferite de firme specializate fiind la mare cautare. Totuși, lucrurile nu au stat mereu așa. In secolul trecut, casatoria dintre doi tineri reprezenta cel mai fericit moment la care participa cu entuziasm intreaga comunitate…

- Zilele Iașului in condiții pandemice, de Sfanta Parascheva. „Am luat act de decizia autoritaților. In esența ei, sarbatoarea nu este afectata. Sfanta Liturghie de pe 14 octombrie, ziua de praznuire a ocrotitoarei Moldovei, va avea loc. Noi vom continua sa ne organizam pentru acei credincioși care vor…