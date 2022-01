Stiri pe aceeasi tema

- Lanțul hotelier al lui Lionel Messi, MIM Hotels, a recrutat inca o proprietate in portofoliul sau, starul argentinian continuand sa investeasca in proiectul gestionat din 2017 de Majestic Hotel Group, informeaza Mediafax. Aceasta locație este a șasea care se alatura colecției, de data aceasta…

- Mijlocasul belgian Eden Hazard va reveni dupa aproape trei luni in unsprezecele de start al echipei Real Madrid, duminica, la meciul cu Cadiz din etapa a 18-a a campionatului de fotbal al Spaniei, a anuntat antrenorul Carlo Ancelotti. Capitanul nationalei Belgiei a evoluat ultima data ca titular…

- Noua varianta Omicron a coronavirusului se raspandeste rapid in Spania, unde in capitala Madrid reprezinta deja 30% din noile cazuri de COVID-19, potrivit presei spaniole citate vineri de Reuters. Acest procent este de circa 25% in metropola turistica Barcelona, responsabilii sanitari estimand…

- Formatia FC Sevilla a invins, sambata seara, in deplasare, cu scorul de 1-0, echipa Athletic Bilbao, intr-un meci din etapa a XVII-a a campionatului Spaniei. Golul a fost marcat de Delaney, in minutul 38. Tot sambata, Valencia s-a impus cu scorul de 2-1 in meciul de acasa cu Elche.…