- Stabilitatea financiara reprezinta un obiectiv care iți permite sa planifici pe termen lung și, totodata, care te ajuta sa te bucuri de micile placeri ale vieții. Iți prezentam cațiva pași pe care sa ii urmezi pentru a pune bazele stabilitații financiare a familiei pe termen lung.

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, joi, ca masura prin care cei care vor continua sa investeasca peste un milion de euro in economie sa beneficieze de sprijinul statului va intra in vigoare la 1 mai, aratand ca aceasta prevedere face parte din pachetul de masuri anuntate de coalitia de guvernare. …

- ING Bank Romania și Ambasada Sustenabilitații au lansat sezonul al doilea al programului „Afaceri pentru Viitor”, care cuprinde zece emisiuni cu lideri importanți din mediul de afaceri romanesc, pe teme actuale de sustenabilitate. Antreprenorii invitați vor explica ce inseamna un business sustenabil…

- Pentru a transforma o idee dintr-o schița intr-o construcție durabila, realizata conform tuturor indicațiilor, trebuie sa formezi o echipa de muncitori in care poți avea oricand incredere. Daca și tu administrezi o companie din domeniul construcțiilor, cu siguranța ți-ai dat seama pana acum cat de greu…

- VIDEO Klaus Iohannis: Pregatim școli și gradinițe pentru elevii refugiați din Ucraina. Planuri pe termen mediu și lung Șeful statului, Klaus Iohannis a precizat ca Romania se pregatește sa țina refugiații din Ucraina chiar și pentru o perioada mai lunga de timp. In acest sens Iohannis a precizat ca…

- Miercuri, de la ora 21:30, incepe al treilea sezon „Imperiul Leilor”, unde antreprenori ambițioși iși scot toți așii din maneca pentru a obține finanțare din partea marilor investitori Dan Șucu, Dr. Wargha Enayati, Cristina Batlan, Sebastian Dobrincu și Dragoș Petrescu. La doar 23 de ani, Sebastian…

- Ferma cu Omenie, producatorul de branzeturi din Unirea estimeaza afaceri de 8 milioane de euro in 2022, dublarea business-ului, dar si o marja de profit de 10%, potrivit oficialului companiei. „Anul trecut am facut in medie 4 tone de branza pe zi si am vandut 1 milion de tone de produse lactate, avem…

- Tinerii care intra acum in business au șanse duble de succes fața de acum zece ani datorita faptului ca deschid afaceri complet digitalizate, este de parere Roxana Epure, Managing Partner la CIEL Romania. Numarul micilor producatori locali (din domenii precum agricultura, fashion, servicii etc.) care…