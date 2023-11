Stiri pe aceeasi tema

- Programul complet al etapei a doua din faza grupelor Cupei Romaniei, sezon 2023-2024, și clasamente:marți, 31 octombrie 202315:00 / Grupa A: Corvinul Hunedoara – Sepsi OSK Sfantu Gheorghe 1-0Antoniu Manolache 57′18:00 / Grupa A: Chindia Targoviște – Petrolul Ploiești 0-2Giorgi Abuashvili 20′, Marian…

- Liga Profesionista de fotbal a anunțat marți lista fotbaliștlor desemnați ca fiind cei mai buni jucatori ai partidelor disputate in etapa a 14-a a Superligii la fotbal masculin. Lista cuprinde și meciul restanța dintre Farul Constanța și UTA Arad, conform mediafax.Iata care au fost conform LPF fotbalistii…

- Etapa a 14-a a SuperLigii de fotbal a debutat vineri, 27 octombrie, cu jocurile: FC Voluntari – Sepsi OSK Sfantu Gheorghe 0-2 (FOTO) și Dinamo București – CSM Politehnica Iași 0-0. Sambata, 28 octombrie, sunt programate doua meciuri: Oțelul Galați – AFC Hermannstadt (de la ora 14:00) și Petrolul Ploiești…

- Antrenata de Dorinel Munteanu, formatia din Galati are o victorie, opt egaluri si un esec in cele zece partide sustinute pana acum. Vineri, 29 septembrie 2023, incepe etapa a 11 a a Superligii 2023 2024, singurul meci al zilei fiind programat la Galati, intre nou promovatele Otelul si Dinamo. Antrenate…

- ​Oțelul Galați a obținut al 8-lea rezultat de egalitate din SuperLiga Romaniei. Echipa antrenata de Dorinel Munteanu a remizat pe teren propriu cu Rapid București, scor 0-0, iar galațenii raman fara victorie in acest sezon.

- Trupa pregatita de Dorinel Munteanu vine dupa trei etape in care nu a pierdut, remizand cu FC Botosani, U Cluj si Sepsi OSK. Etapa a saptea Superligii 2023 2024 incepe vineri, 25 august 2023, disputandu se pana luni, 28 august, cand au fost programate ultimele doua partide. Runda este deschisa, vineri,…

- Sepsi OSK Sfantu Gheorghe și Oțelul Galați au remizat luni seara in penultimul meci al etapei a 4-a din Superliga la fotbal masculin. Covasnenii sunt neinvinși in competiție, in timp ce elevii lui Dorinel Munteanu inca nu au nici o victorie.

- Sepsi și Oțelul au remizat, scor 1-1, in runda cu numarul 4 a Superligii. Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al celor de la FCSB, lauda modul in care Dorinel Munteanu a organizat gruparea galațeana. Oțelul Galați are cel mai slab lot din Superliga, conform statisticilor oferite…