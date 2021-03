Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai recent raport asupra legii privind autonomia Hong Kong-ului arata ca Adunarea Nationala a Poporului chinez (NPC) a subminat unilateral sistemul electoral hongkonghez prin deciziile luate saptamana trecuta, a declarat miercuri secretarul de stat american Antony Blinken, potrivit dpa, potrivit…

- Parlamentul chinez a aprobat joi un proiect de lege care modifica sistemul electoral al Hong Kong-ului, reducând și mai mult reprezentarea democratica în instituțiile orașului și introducând un nou mecanism de a verifica loialitatea politicienilor fața de Beijing, relateaza CNBC.Masurile…

- Parlamentul chinez a aprobat in unanimitate o reforma a sistemului electoral in Hong Kong, prin care Beijingul capata puterea de a alege in mod direct mai mult de jumatate din parlamentul din fosta colonie britanica și de a controla cine are dreptul sa candideze la alegerile legislative. Legea a atras…

- Parlamentul chinez a aprobat joi cu cvasiunanimitate o reforma a sistemului electoral in Hong Kong, menita sa acorde puterii drept de veto asupra candidatilor opozitiei pro-democratie la alegerile legislative, relateaza AFP. Ignorand avertismentele venite din capitalele occidentale, cei circa 3.000…

- Echipa de experti trimisa de Organizatia Mondiala a Sanatatii in China, dupa luni de discutii cu Beijingul, pentru a investiga originile COVID-19 si-a exprimat miercuri dorinta ca aceste misiuni sa devina o practica obisnuita, noteaza AFP. ‘De ce sa nu facem asta la fiecare epidemie, ca o rutina? Asta…

- Administratia de la Beijing a avertizat, marti, Washingtonul sa nu depaseasca „liniile rosii”, în contextul în care noul secretar de Stat american, Antony Blinken, a declarat ca „cea mai semnificativa provocare” la adresa Statelor Unite este China.„Nu…

- Jurnalistul James Griffiths este producator principal pentru CNN Digital Worldwide din Hong Kong, acoperind știri de ultima ora, politica și drepturile omului in Asia. El a scris un editorial pentru CNN in care arata cum China profita de tensiunile din SUA. Publicistul arata ca Beijingul iși urmarește…