Antonio Eram, NETOPIA: Mulți români au revenit la plata ramburs după relaxarea restricțiilor Anul 2020 a fost unul in care restricțiile impuse pentru a combate raspandirea noului coronavirus au facut ca ritmul de creștere al comerțului online sa fie mai mare decat cel inregistrat in perioada pre-pandemica. Antonio Eram, CEO&Fondator al NETOPIA Payments, a vorbit in cadrul unui interviu acordat wall-street.ro despre aceasta evoluție, vazuta prin ”ochii” unui procesator de plați. Principalele discuții privind evoluția sectorului de anul trecut orbitau in jurul temelor referitoare la intrarea forțața a unui numar semnificativ de comercianți in online, a unui val nou de consumatori… Citeste articolul mai departe pe wall-street.ro…

Sursa articol si foto: wall-street.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat ca profesorii vor primi bani pentru a recupera cu elevii orele care s-au ținut online. Fiecare profesor va primi cate 200 de lei pentru fiecare elev care a pierdut cursurile online sau care nu a ințeles lecțiile predate prin aceasta metoda. Citește…

- In condițiile in care vanzarile online se numara printre sectoarele din economie care au avut de caștigat in contextul pandemiei de Covid-19, TBI Bank și NETOPIA Payments, cel mai utilizat procesator de plați online din Romania, au incheiat un parteneriat menit sa ajute comercianții sa-și accelereze…

- Sistemul bancar din Romania implementeaza noile protocoale de securizare a plaților electronice, care ar urma sa intre in vigoare de la 1 ianuarie 2021, sporind astfel protecția și confidențialitatea datelor financiare ale consumatorilor care efectueaza tranzacții online cu cardul pe site-uri din spațiul…

- Plata in rate a produselor comandate online ramane in continuare o metoda preferata de romani. Am ajuns la 16.500 de magazine partenere in programul STAR, cu o creștere de 30% fața de aceeași perioada a anului trecut, precizeaza Silvia Ionescu, Head of eCommerce Banca Transilvania, in cadrul emisiunii…

- Adoptarea rapida a tehnologiilor educaționale, schimbarea obiceiurilor de petrecere a “timpului de ecran”, diversificarea accelerata a tipurilor de plartforme digitale folosite de cei mici se numara printre principalele tendințe privind tehnologiile pentru copii, potrivit unei analize de final de an…

- NETOPIA Payments anunța ca este prima platforma de plați digitale de pe piața autohtona care accepta plați online prin Google Pay, serviciu recent lansat in Romania. Potrivit reprezentanților NETOPIA Payments, compania a integrat deja metoda de plata prin Google Pay pentru 80% din cei aproximativ 30.000…

- NETOPIA Payments, cel mai utilizat procesator de plați electronice din Romania, anunța ca este prima platforma de plați digitale de pe piața autohtona care accepta plați online prin Google Pay, serviciu recent lansat in Romania. Potrivit reprezentanților NETOPIA Payments, compania a integrat deja…

- NETOPIA Payments, cel mai utilizat procesator de plați electronice din Romania, anunța lansarea serviciului de plata cu telefonul mobil la orice POS compatibil contactless, utilizand tehnologia NFC (Near Field Communication). Soluția este disponibila prin intermediul aplicației mobilPay Wallet, singurul…