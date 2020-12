Stiri pe aceeasi tema

- Romanii din Basarabia voteaza inca de sambata in cele 30 de secții deschise pe teritoriul Republicii Moldova. Șapte dintre dintre ele sunt doar in Chișinau. Oamenii spun ca au venit la urne cu gandul la Romania și la viitorul copiilor și al nepoților.

- ”Spuneți tuturor ca pastrez o amintire din aceasta țara atat de frumoasa și, mai presus de toate, de la acești oameni atat de buni”: este ”mandatul” primit recent din partea papei Francisc de catre nunțiul apostolic in Romania și R. Moldova, arhiepiscopul Miguel Maury Buendia, ”mandat” despre care nunțiul…

- Reprezentanții Partidului Social Democrat Bistrița-Nasaud considera ca declarațiile președintelui Klaus Iohannis și ale prim-ministrului Ludovic Orban, in care vorbesc despre situația pandemica actuala și despre modul in care autoritațile au acționat pana acum, sunt in contradictoriu cu ceea ce se intampla…

- Planul social-democratilor pentru guvernare nu include majorarea TVA, iar acest plan va proteja pensiile si va crea locuri de munca, a declarat presedintele PSD, Marcel Ciolacu , la evenimentul de lansare a programului de guvernare al partidului. "In ultimele luni, atat in Bucuresti, cat si la nivel…

- Candidatul Platformei DA la alegerile prezidențiale din 1 noiembrie 2020 acuza reprezentanții puterii și pe actualul șef de stat ca ar pregati o fraudare a scrutinului, astfel incat Igor Dodon sa obțina in primul tur cel puțin 40 la suta din sufragii. Acest lucru s-ar face posibil prin secțiile de votare…

- Polițiștii de imigrari hunedoreni, in urma unei acțiuni intreprinse pe linia prevenirii și combaterii muncii nedeclarate a strainilor, au depistat 2 barbați din Albania, care desfașurau activitați lucrative fara aviz de angajare, la o societate comerciala din județul Hunedoara. Unul dintre aceștia…

- La solicitarea mai multor transportatori de pasageri din Moldova, Ambasada Romaniei la Chisinau raspunde ca nu este in drept sa intervina. Pe de alta parte, conducerea Politiei de Frontiera din Romania si-a rezervat dreptul sa raspunda in termen de pana la 30 de zile. Totusi, in baza hotararii oficiale…

- Violeta Alexandru, ministrul Muncii și Protecției Sociale, a precizat, sambata, ca este o problema cu scanarea carților de munca, in sensul in care multe nu se disting, din cauza ca procesul nu a fost efectuat in mod corespunzator.Conform ministrului Muncii, problemele descoperite se refera in principal…