- Eugen Cristea muncește și la 70 de ani! Actorul și folkistul nu se poate departa de scena, locul unde a fost aplaudat in aproape 50 de ani de prodigioasa cariera artistica. Artistul, soțul respectabilei actriței Cristina Deleanu, nu ascunde ca duce un trai modest, iar puterea de munca le face posibile…

- Leo de la Kuweit are toate motivele sa radieze de fericire! Manelistul se bucura de un moment foarte special, asta pentru ca a devenit tata. Iubita artistului a nascut astazi o fetița. Ce nume special au ales pentru cea mica.

- O mașina din Targu Jiu a fost acoperita complet cu bilețele cu mesaje de dragostea. De Sfantul Valentin, un cuplu din municipiu a ales o metoda inedita sa sarbatoreasca. Vehiculul folosit de cei doi a fost acoperit cu bilețele galbene și roz. Pe acestea sunt mesaje speciale și inimioare.

- Antonia este una din cele mai apreciate artiste de la noi, iar notorietatea i-a adus sume frumoase in conturi pentru concertele pe care le are. Fanii ei au fost surprinși sa afle cat cere iubita lui Alex Velea pentru un eveniment de o ora. Una din cele mai frumoase femei de la noi nu se […] The post…

- Gerard Pique a postat pe Instagram prima poza de cuplu alaturi de Clara Chia Marti, studenta de 23 de ani care l-a cucerit.Pana acum, fostul fotbalist al Barcelonei nu a comentat despre relație și nici nu a postat vreo imagine alaturi de noua femeie din viața lui, chiar daca fotoreporterii i-au tot…

- Finalista Eurovision 2022, Dora Gaitanovici iși lanseaza primul album, „Descantec“, cu un concert special la Timișoara, evenimentul urmand sa se desfașoare la sfarșitul acestei saptamani. Solista s-a remarcat in 2018, cand a ajuns in finala Vocea Romaniei. In anii ce-au urmat, interpreta a compus și…