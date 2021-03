Antisemitismul fără evrei Dupa al doilea razboi mondial, țara s-a golit de cetațeni de etnie ebraica insa nu s-a debarasat mentalitatea bolnava ante 1916 și interbelica. ”Antisemitismul fara evrei” este o expresie ce s-a incetațenit și care a fost intarita in ultima perioada. Maia Morgenstern a fost amenințata cu moartea, la Timișoara s-a strigat “Heil, Fritz!” si “Sa nu uiți, Herr Fritz”, parlamentarul AUR Dan Tanase a utilizat cuvantul ”paduche” intr-o disputa pe care a avut-o cu un coleg de instituție, termen utilizat de Goebbels in jurnalul sau cand se referea la evrei, Vasile Zarnescu, fost locotenent colonel in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sambata dupa amiaza, la Timișoara a fost anunțat, pe rețelele sociale, un mare protest impotriva restricțiilor impuse de situația epidemiologica. La ora 15:30, cand de protestatarii incepeau sa soseasca, Piața Operei era blocata de un impresionant dispozitiv de forțe de ordine, Jandarmerie, forțe de…

- Disensiuni in Timiș din cauza unei eventuale carantine la Timișoara. Dupa ce președintele CJ Timiș, Alin Nica, a spus ca nu este de acord cu „carantinarea fara discernamant”, primarul Dominic Fritz ii raspunde ca nu va cadea in „capcana oportunismului de moment care a ținut și ține Romania pe loc”.…

- ”Declarația mea se refera la Valeriu Gafencu, supranumit sfantul inchisorilor. Pe 24 ianuarie s-a implinit un secol de la nașterea lui Valeriu Gafencu, o figura legendara din universul carceral romanesc. Este considerat simbolul jertfei creștine. In clipa morții, Gafencu se afla intr-o stare de grație…

- La o zi dupa excluderea senatoarei Diana Șoșoaca din partid, copreședintele AUR George Simion reacționeaza public. Și iși anunța susținerea pentru aceasta, in ciuda desparțirii. „Un caz aparte este cel al Dianei Șoșoaca. Eu i-am propus Dianei sa candideze pe listele AUR la Iași și venisera mulți sa-i…

- Sorin Lavric, senator AUR, a fost acuzat de Diana Șoșoaca, dupa ce i-a fost retras sprijinul politic, ca ar fi ridicat palma la senatoare. Lavric a lamurit cum au stat lucrurile intre el și Șoșoaca, dupa scandalul din plenul Senatului. Cei doi s-au certat in biroul lui Claudiu Tarziu, co-președintele…

- La o zi dupa excluderea senatoarei Diana Șoșoaca din partid, copreședintele AUR George Simion reacționeaza public. Și iși anunța susținerea pentru aceasta, in ciuda desparțirii.„Un caz aparte este cel al Dianei Șoșoaca. Eu i-am propus Dianei sa candideze pe listele AUR la Iași și venisera mulți sa-i…

- "Nu e vorba de o demisie, e vorba de o excludere. Am luat o decizie de excludere a doamnei Diana Sosoaca si a domnului deputat Mihai Lasca, pentru motive de indisciplina de partid si de inadecvare la codul de conduita parlamentara. Am convocat conducerea executiva a partidului si am luat aceasta decizie",…

- Senatoarea Diana Șoșoaca a fost EXCLUSA din partidul AUR. „Misoginism sau politically correct?” Diana Sosoaca, senatoarea cunoscuta din Parlamentul Romaniei, a fost exclusa din Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR), potrivit unor surse politice. Alianța AUR – Neamul Romanesc a luat oficial sfarșit.…