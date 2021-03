Copiii cu varste mai mici de 10 ani prezinta niveluri de anticorpi mai mari dupa infectarea cu noul coronavirus in comparatie cu adolescentii si cu adultii, potrivit unui studiu realizat de Weill Cornell Medicine si publicat in revista stiintifica JAMA (Journal of the American Medical Association). Aceasta lucrare ar putea sa raspunda la o intrebare […] The post Anticorpi impotriva Covid-19: avantaj pentru copii first appeared on Ziarul National .