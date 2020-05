Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Flutur aparea, in martie, pe lista medicilor testati inaintea tuturor. El si membri din echipa lui au fost trecuti, in acte, drept cadre medicale. Din greseala, a explicat medicul de la DSP care s-a ocupat de recoltare. Doctor ce a fost, de fapt, chemat in toiul nopții pentru a-l testa pe președintele…

- Gheorghe Flutur aparea, in martie, pe lista medicilor testati inaintea tuturor. Si el, si membri din echipa lui, au fost trecuti, in acte, drept cadre medicale. Din greseala, a explicat medicul de la DSP care s-a ocupat de recoltare. Doctor ce a fost, de fapt, chemat in toiul nopții pentru a-l testa…

- Gheorghe Flutur, presedintele Consiliului Judetean Suceava a fost interceptat de procurori in timpul unei discuții cu medicul Catalina Zorescu, de la Direcția de Sanatate Publica Suceava. Stenograma discuției dintre cei doi a fost prezentata asta seara, la Antena 1.Presedintele Consiliului Judetean…

- Procurorii de la Parchetul de pe langa Tribunalul Suceava au preluat ancheta care vizeaza situatia de la Spitalul Judetean Suceava, unde exista zeci de morti si sute de infectari cu COVID-19. Anchetatorii fac dezvaluiri socante despre felul in care angajati ai spitalului si functionari de la DSP au…

- Noua sefa a Directiei de Sanatate Publica Suceava, Manuela Trifan, sustine ca Spitalul Judetean Suceava nu a transmis lista actualizata a persoanelor care au murit in ultima saptamana, dupa infectarea cu COVID 19. Noul manager al Spitalului Judetean Suceava, dr. Florin Filip, a declarat pentru „Adevarul”…

- „Adevarul” a intrat in posesia listelor de la Directia de Sanatate Publica Suceava cu numele celor care au fost testati pentru depistarea COVID-19. Gheorghe Flutur, presedintele Consiliului Judetean Suceava, figureaza drept medic. O cunoscuta doctorita din Suceava figureaza drept camerista. Alti medici…

- Medicul Catalina Zorescu, din cadrul Direcției de Sanatate Publica Suceava, și-a asumat public eroarea din tabelul cu persoanele de la care s-au recoltat probe pentru testarea COVID-19, in care președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, este trecut ca medic. Tabelul respectiv are ...

- Directorul executiv interimar al Direcției de Sanatate Publica Suceava, Silvia Boliacu, a demisionat, a anunțat, miercuri seara, intr-o intervenție la Antena 3, secretarul de stat in Ministerul Sanatații, prof.univ.dr. Horațiu Moldovan. Oficialul guvernamental a afirmat ca „ne confruntam cu ...