Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) anunta ca focarele de gripa aviara din judetele Mures si Harghita au fost stinse, astfel ca restrictiile de circulatie stabilite in zona au fost ridicate. "In acest moment, in Romania nu exista nicio suspiciune de gripa…

- ”Laboratorul National de Referinta pentru Influenta Aviara din cadrul Institutului de Diagnostic si Sanatate Animala Bucuresti a confirmat patogenitatea ridicata pentru tulpina de virus subtipul H5N8, pentru probele recoltate din focarul confirmat la exploatatia de pasari din localitatea Ungheni, din…

- Autoritatea Nationala Sanitar-Veterinara anunța masuri la nivel national pentru a preveni raspandirea virusului gripei aviare, dupa confirmarea unui focar la o ferma de pasari din județul Mures. Printre restricțiile impuse se numara suspendarea comertului ambulant cu pasari, dar si activitatile comerciale…

- Alarma a fost declanșata dupa ce Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) a confirmat prezența unui focar de gripa aviara la o ferma din localitatea Ungheni , județul Mureș, și in contextul in care s-a inregistrat o creștere exploziva a focarelor de gripa aviara…

- Autoritatea Nationala Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) anunta ca au fost luat masuri la nivel national pentru a preveni raspândirea virusului gripei aviare, dupa confirmarea acestuia la o ferma de pasari din Ungheni (Mures). Astfel, se suspenda comertul ambulant cu pasari,…

- Este vorba de vanzarea puilor de o zi pana la pasarile de reforma, precum și a tuturor speciilor de pasari comercializate prin intermediul mijlocitorilor de afaceri, precum și a oricaror altor activitați de intermediere in vederea comercializarii directe catre crescatorii de pasari din gospodariile…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta – Centrul National de Combatere a bolilor – a decis vineri seara suspendarea organizarii si desfasurarii comertului ambulant cu pasari si suspendarea activitatilor comerciale cu pasari vii, (de la puii de o zi pana la pasarile de reforma) pentru toate speciile…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta – Centrul National de Combatere a Bolilor s-a intrunit, vineri seara, la solicitarea Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, pentru a adopta noi masuri in contextul diagnosticarii virusului gripei aviare la pasarile dintr-o…