- Aproximativ doua tone de muschi tiganesc si urechi de porc, identificate cu bacteria Listeria monocytogenes, produse si distribuite de societatea Marcel SRL in mai multe tari din spatiul comunitar, dar si in 10 judete din tara, au fost retrase de la comercializare, a declarat, luni pentru AGERPRES,…

- Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) anunța controale ”șoc” in toate zonele unde se comercializeaza carne de porc. Sunt vizați și samsarii care vand online. Incepand din aceasta saptamana, ANVSA demareaza controale „soc” specifice sarbatorilor de Craciun,…

- Vicepresedintele Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), Mihai Ponea a avertizat ca astfel de semsari sunt dificil de identificat, pentru ca "stau sub umbrela micului fermier, dar fac trafic ilegal. Daca nu vom face acest lucru, fermierii si consumatorii vor…

- Se apropie sarbatorile de iarna, iar romanii au inceput goana dupa carnea de porc pe care s-o așeze pe masa de Craciun. Din pacate, mulți comercianți incearca sa vanda ilegal animale bolnave, care pun in pericol sanatatea consumatorilor. Vicepresedintele Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si…

- ANSVSA anunța controale ”șoc” in toate zonele unde se comercializeaza carne de porc. Sunt vizați și samsarii care vand online Inspectorii ANSVSA au descoperit ca peste 20.000 de samsari vand ilegal carne contaminata și astfel raspandesc pesta porcina africana inainte de sarbatori. Reprezentanții Autoritații…

- In ultimele luni, sute de tone de alimente contaminate au fost retrase de pe piața de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA). Cresterea cu 30-40% a alertelor alimentare este destul de ingrijoratoare, susține vicepresedintele ANSVSA, Mihai Ponea. Alerta alimentara…

- Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) are un nou vicepreședinte: Alexandru Nicolae Bociu, care il inlocuiește pe Silviu Nastase, eliberat din functie. Decizia a fost publicata in Monitorul Oficial in data de 12 noiembrie 2021, a informat, luni, Autoritatea.…