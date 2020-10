Stiri pe aceeasi tema

- Furnizorii de gaze naturale detineau in depozitele subterane, joi, 15 octombrie, o cantitate de 2,78 miliarde de metri cubi de gaze naturale, astfel incat stocul minim de gaze naturale impus prin lege pentru furnizori era acoperit in proportie de 141%, potrivit unui comunicat remis marti de Autoritatea…

- Racordarea la reteaua de gaze naturale va fi gratuita pentru toti consumatorii casnici, a decis Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE). ANRE a adoptat vineri un ordin care prevede ca operatorul sistemului de distributie a gazelor naturale va suporta costurile necesare racordarii…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) va desemna cel putin trei furnizori de gaze naturale care sa asigure livrarile catre consumatorii finali, potrivit unui comunicat al Autoritații. Articol publicat in Jurnalul de Ilfov Nr. 519, ediția print In sedinta Comitetului de reglementare…

- In sedinta Comitetului de reglementare al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) din data de 30 septembrie 2020 a fost aprobat noul Regulament privind furnizarea de ultima instanta a gazelor naturale care stabileste procedura de desemnare de catre ANRE a furnizorilor de ultima…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) a emis in aceasta luna un ordin potrivit caruia furnizorii de ultima instanta sunt obligati sa isi anunte consumatorii ca de la 1 ianuarie 2021 piata de energie electrica va fi complet liberalizata.

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) a actualizat aplicatia web unde consumatorii pot compara ofertele furnizorilor de gaze naturale, in scopul cresterii gradului de informare a clientilor finali, potrivit unui anunt al autoritatii. „In scopul creșterii gradului de informare a clienților…

