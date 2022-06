ANRE a stabilit modalitatea de desemnare a furnizorilor de ultimă instanță Comitetul de Reglementare al ANRE a aprobat joi Ordinul presedintelui ANRE nr. 91/2022 privind aprobarea Regulamentului privind furnizarea de ultima instanta a energiei electrice. Conform unui comunicat remis AGERPRES, ordinul stabileste in principal modalitatea de desemnare a furnizorilor de ultima instanta (FUI), modalitatea de stabilire pentru fiecare luna a FUI nominalizat care are rolul principal de a prelua in mod automat (fara o cerere expresa in acest sens) clientii finali care nu mai au asigurata furnizarea energiei electrice, modalitatea/conditiile de preluare de catre FUI a clientilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

