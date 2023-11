Stiri pe aceeasi tema

- Comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) au dat amenzi in valoare de 6,3 milioane de lei dupa verificarea a 350 de magazine Auchan si Penny. In urma controalelor, cinci magazine au fost inchise. Printre neregulile gasite au fost produse expirate, mizerie si prezenta gandacilor.

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a desfasurat, vineri, ample actiuni de control la 65 de magazine apartinand lantului de retail Kaufland, la nivelul intregii tari, si le-a aplicat amenzi de peste 1,7 milioane de lei. Potrivit unui comunicat al ANPC, remis sambata seara AGERPRES,…

- Comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) au dat, in urma controalelor facute in ultima luna si jumatate in 500 de magazine din lantul Mega Image din intreaga tara, amenzi de peste 5 milioane de lei. Au fost constatate abateri privind pretul de la raft si cel de la casa…

