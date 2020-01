Stiri pe aceeasi tema

- "Plicuri bani nunta", "Pulover urat de Craciun", "Telefon Dorel", "Accesoriu mulgatoare" sau "Urzeala manelelor", sunt doar cateva dintre cele mai amuzante cautari online ale romanilor pe site-ul retailerului eMag.Conform companiei, in 2019, utilizatorii au cautat pe eMag produse aflate in…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a primit deja plangeri cu privire la practici ilegale ale comerciantilor in sezonul de reduceri Black Friday din luna noiembrie, iar principalele nereguli reclamate sunt legate de faptul ca pretul nu era de fapt redus asa cum sustinea magazinul…

- Romanii au cumparat produse foarte diverse de Black Friday, inclusiv cazane de tuica profesionale, produse de fashion si beauty, bijuterii cu diamante, pachete turistice, haine de blana naturala sau automatizari pentru porti batante, iar cea mai mare comanda, in valoare de aproape 30.000 de lei, a continut…

- Politia recomanda cetatenilor, pentru cumparaturi sigure in mediul online, sa se asigure ca firmele sau magazinele de la care achizitioneaza produse sunt de incredere si sa verifice rating-ul vanzatorilor pe site-urile de comert online. "Introduceti adresa site-ului pe care intentionati sa efectuati…

- Romanii cheltuiesc cele mai mari sume in online pentru sejururi si servicii de turism 1.429 lei in medie pe an si pentru produse electrocasnice sau electronice 1.129 lei in medie pe an In 2019, proportia celor care au vizitat magazine online a crescut cu 10 5 puncte procentuale fata de 2018 Principalul…

- Romanii cheltuiesc cele mai mari sume in online pentru sejururi si servicii de turism (1.429 lei in medie pe an) si pentru produse electrocasnice sau electronice (1.129 lei in medie pe an), iar in 2019, proportia celor care au vizitat magazine online a crescut cu 10% (5 puncte procentuale) fata de 2018.…

- Cercetarea, realizata in 35 de tari, a analizat modul in care digitalul a schimbat atitudinile si comportamentele oamenilor fata de cumparaturi online si offline, pe categorii de produse si pe categorii de varste/ generatii. Cat priveste perceptia cumparatorilor romani, analiza arata ca cel…