Bilanț CoVid-19, ultimele 24 de ore: 961 noi infectări, 208 vindecări, 39 decese

La nivel național, în ultimele 24 de ore, au fost depistate 961 The post Bilanț CoVid-19, ultimele 24 de ore: 961 noi infectări, 208 vindecări, 39 decese appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Bilanț CoVid-19, ultimele… [citeste mai departe]