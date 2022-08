Stiri pe aceeasi tema

Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti solicita suplimentarea cu 779 a numarului de posturi in educatie, in contextul trecerii creselor in subordinea Ministerului Educatiei.

Alianta Nationala a Organizatiilor Studentesti din Romania (ANOSR) sustine necesitatea majorarii subventiei acordate la transportul feroviar si cu metroul pentru studenti de la 50% la 90%.

Ministerul Educației iși dorește sa promoveze Romania, iși dorește sa promoveze valorile pe care le formeaza. Etica modeleaza comportamente și genereaza valoare.

Polițiștii din Romania au declanșat conflictul colectiv de munca in raport cu angajatorul și au anunțat o greva fara precedent in toate structurile Ministerului Afacerilor Interne.

Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, anunța, pe Facebokk, ca instituția pe care o conduce a agreat 30 de propuneri formulate de catre Academia de Studii Economice privind imbunatațirea conținutului proiectului Legii Invațamantului Superior!

Alianta Nationala a Organizatiilor Studentesti din Romania (ANOSR), federatia nationala ce reprezinta studentii din Romania la nivel national si european, a trimis astazi catre Ministerul Educatiei primul set de 273 de amendamente referitoare la proiectul Legii Invatamantului Superior, aflat in dezbatere

Consecintele inchiderii impuse a scolilor, in perioada pandemiei, se vad in acest moment, a declarat luni ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, care sustine ca ultimii doi ani au fost o reala catastrofa educationala, nu numai in Romania, potrivit Agerpres.

Membrii ai comunitatii Declic si reprezentanti ai elevilor au protestat luni in fata Ministerului Educatiei solicitand un program national prin care elevii din toate scolile sa beneficieze de o masa calda, informeaza AGERPRES.