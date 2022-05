Stiri pe aceeasi tema

- A inceput parada lui Putin la Moscova. Toata lumea așteapta urmatorul pas al Kremlinului. Analiștii militari spun ca Rusia va lansa atacuri tot mai dese și mai puternice pe frontul din Ucraina. Rusia va pierde, pentru ca raul pierde intotdeauna, a spus președintele ucrainean Volodimir Zelenski in mesajul…

- Mai multe imagini aparute pe retelele sociale indica faptul ca unitatile de invatamant prescolar din Rusia se pregatesc, de asemenea, pentru ziua de 9 mai. Child abuse pic.twitter.com/lSaCSxv7HJ— Shaun Walker (@shaunwalker7) May 8, 2022 Politica regimului Putin de educare a copiilor in spiritul imperialist-militar…

- O batrana din Mariupol spune ca ce a trait acum, in timpul invaziei ruse, este chiar mai grav decat ce i s-a intamplat pe vremea cand Leningradul a fost atacat de armata germana. „Putin are atat de mult sange pe maini ca niciun Dumnezeu nu-l va ierta", spune batrana. Elvira Borts are 87 de ani si…

- Exista cateva diferențe radicale intre felul in care sovieticii au „vandut” poporului rus masacrele comise și modul in care o face astazi propaganda regimului Putin, scrie intr-un eseu din The Atlantic jurnalista Anne Applebaum, reputata specialista in istoria marxism-leninismului.

- Presedintele USR, Catalin Drula, a sugerat miercuri ca multi politicieni romani au legaturi financiare cu entitati din Rusia. Drula a refuzat insa sa prezinte mai multe detalii. „In privinta razboiului din Ucraina, ati sustinut ca autoritatile romane au avut o reactie cam timida. Care sunt masurile…

- Invazia declanșata pe președintele Putin in Ucraina a facut mai mult pentru unificarea Europei decat oricare alt eveniment de la sfarșitul celui de-Al Doilea Razboi Mondial. Națiuni pana mai ieri neutre au furnizat armament Kievului, guverne care ani de z

- In ziua in care Rusia mi-a invadat țara, am știut ca va trebui sa-mi parasesc casa din Kiev. A fost important sa menținem operaționala fundația ucraineana pentru drepturile omului pe care o conduc și sa continuam sa sprijinim beneficiarii, partenerii și aliații societații civile, chiar daca bombele…

- Fostul președinte rus și fost premier Dmitri Medvedev, fidlul lui Putin, a facut anunțul.Șeful adjunct al Consiliului de Securitate al Federatiei Ruse, Dmitri Medvedev, a anunțat ca este analizata posibilitatea de a introduce pedeapsa cu moartea in acest moment.Pedeapsa cu moartea ar putea fi oricand…