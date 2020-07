Anna Lesko lansează alături de Culiță Sterp „Ivanko” Anna Lesko iși surprinde fanii cu o colaborare inedita și lanseaza alaturi de Culița Sterp „Ivanko”, o piesa inspirata din folclorul ucrainean. Cei doi artiști și-au unit forțele și au gasit rețeta perfecta pentru „Ivanko”, un single fresh, cu versuri in ucraineana și romana, despre o poveste de dragoste pura, ce doar in basme se mai poate intalni. Piesa este insoțita de un videoclip colorat, cu influențe pop-art și vibe-uri pozitive, regizat de Alex Ceaușu. „Toata copilaria mea, mama și bunica mea mi-au vorbit in ucraineana, mi-au cantat, mi-au alinat durerea și m-au adormit. Din acest motiv… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

