ANM: Se întorc ninsorile și ploile, iar vremea se va răci accentuat ANM avertizeaza ca vremea se va raci accentuat in zilele urmatoare și se vor semnala ploi in toate regiunile. De asemenea, meteorologii au emis o atenționare de tip cod galben pentru ninsori. Dupa cateva zile frumoase de primavara, cu temperaturi peste media normala a perioadei, registrul termic se schimba radical. ANM anunța ploi in toate regiunile, iar pentru zona montana s-a emis un cod galben de ninsori. In intervalul 2 aprilie, ora 13:00 – 5 aprilie, ora 10:00, „vor fi perioade in care va ploua in toate regiunile. Vor fi mai ales averse, iar in sudul și sud-estul țarii in dupa-amiaza și in… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

