ANM: Cod ROȘU de viscol, cod PORTOCALIU de vânt și precipitații Meteorologii au emis, marți, trei atenționari de tip Cod roșu, portocaliu și galben valabile in orele urmatoare, in mai multe zone ale țarii. CODUL ROȘU de viscol puternic este valabil incepand din aceasta noapte, de la ora 22:00 – pana miercuri, la ora 14:00, și vizeaza altitudini de peste 1800 m din Carpații Meridionali. CODUL PORTOCALIU de intensificari puternice ale vantului și cantitați insemnate de precipitații este valabil tot din aceasta noapte, de la ora 22:00, pana maine, la ora 14:00, și vizeaza altitudini de peste 1800 m din Munții Apuseni și nordul Carpaților Orientali și la altitudini… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

