ANM: Atenționare Cod Galben de vânt puternic în zona de munte din sudul județului Alba. Rafale de până la 90 km/h ANM: Atenționare Cod Galben de vant puternic in zona de munte din sudul județului Alba. Rafale de pana la 90 km/h ANM a emis o noua atenționare COD GALBEN de vant puternic pentru mai multe județe. Fenomenele se vor simți și in sudul județului Alba, in zona de munte, pana la ora 15,00. Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : GALBEN Ziua/luna/anul: 12-03-2023 Ora : 10:00 Intervalul : 12 martie, ora 04 – 12 martie, […] Citește ANM: Atenționare Cod Galben de vant puternic in zona de munte din sudul județului Alba. Rafale de pana la 90 km/h in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

