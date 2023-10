ANM anunță vreme neobișnuită pentru luna noiembrie Vreme neobișnuita pentru luna noiembrie, cu temperaturi mai ridicate decat cele normale pentru aceasta perioada, potrivit ultimelor prognoze ale Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Astfel, pentru prima saptamana din noiembrie, perioada pana la 6 noiembrie, temperaturile sunt peste cele obișnuite acestui interval, in special in regiunile estice și sud-estice. ANM transmite ca va fi inregistrat un regim pluviometric excedentar in vestul țarii, mai ales in zonele montane aferente, in timp ce in restul țarii acesta va fi in general apropiat de cel normal perioadei. Urmatoarea saptamana,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

