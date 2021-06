ANM anunță când dispare CICLONUL din Marea Neagră: Atunci se vor opri și ploile Elena Mateescu, directorul ANM, a vorbit despre ciclonul din Marea Neagra care e generat ploi și furtuni in toata țara. Potrivit acesteia, odata cu dispariția lui, vremea rea se va opri șii ea. Directorul ANM anunța ca saptamana viitoare aduce temperaturi ridicate, chiar caniculare, inclusiv in Bucuresti “Avertizarile meteorologice au fost actualizate si prelungite astazi, pana maine seara la ora 23, prin cele doua mesaje, respectiv primul, codul portocaliu pentru cele 12 judete din partea de sud-est si est a tarii, la care se adauga si judetele din sud-vest, mai ales Mehedinti, Gorj si Valcea.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

