Stiri pe aceeasi tema

- O fata de 14 ani a fost a fost prinsa beata la volan, pe o șosea din județul Hunedoara. Politistii hunedoreni au oprit in trafic, miercuri seara, pe o strada din orasul Petrila, un autoturism condus de o fata in varsta de 14 ani, din Petrila.Pe locul din dreapta-fața al autoturismului…

- Scena rock timișoreana are parte astazi de o aniversare speciala: Mircea Bunea implinește 60 de ani, ocazie cu care ii ii uram un sincer „La Multi Ani!”. Chitaristul formației Bega Blues Band s-a nascut la Timișoara și din 1987 a devenit membru al formației rock Riff. De-a lungul carierei artistul a…

- O suprafata totala de 70.069 hectare, din care 8.579,8 ha paduri virgine si 61.489,2 ha paduri cvasivirgine era inscrisa la data de 15 decembrie, in Catalogul Padurilor Virgine si Cvasivirgine, a anunțat joi Ministerului Mediului, citat de News.ro . ”La data de 15 decembrie 2021, in Catalogul Padurilor…

- Claparul Vlady Cnejevici implinește astazi frumoasa varsta de 59 de ani, ocazie cu care ii uram un sincer La Mulți Ani! Nascut in data de 13 decembrie 1962, in Timișoara, ca fiu al reputatului rapsod popular Laza Cnejevici, artistul a facut parte dintr-o serie de trupe binecunoscute ca Progresiv TM,…

- Nascut in data de 29 septembrie 1910 in localitatea Vata de Sus, din judetul Hunedoara, Arsenie Boca a parasit lumea aceasta in anul 1989, pe 28 noiembrie, la Sinaia. A fost unul din martirii gulagului comunist, inchis la Securitatea din Brasov, dus la Canal, inchis la Jilava, Bucuresti, Timisoara si…

- Ilie Stepan, o figura legendara a rock-ului romanesc, fondatorul trupei Pro Musica, implineste astazi 68 de ani, ocazie cu care ii uram un calduros „La Multi Ani!” Artistul s-a nascut in 24 noiembrie 1953, la Caransebeș, și s-a apucat de muzica dupa ce a vazut filmul „Tinerii” la cinematograful Victoria…

- Printre „veteranii oldschool“ care se regasesc in componența formației timișorene Vest se numara și Ioan Puiu-Popa, care a facut primii pași in aceasta direcție, in urma pasiunii sale pentru dans. Nascut in 15 februarie 1956 la Timișoara, artistul a activat la-nceput in doua formații care au cantat…

- Actualul basist al formației Dordeduh, Flavius Misaraș, nu face parte din gașa muzicienilor „vorbareți“. Nascut in 7 decembrie 1974, la Timișoara, Flavius a primit cadou de la parinți prima chitara bas in 1993 și a facut parte dintr-o serie de formații care au colorat viața muzicala a Timișoarei in…