- Ascultatorii Radio Tg. Mureș s-au bucurat de concertul aniversar de inalta clasa, „I"ve got you under my skin". Tot in aplauzele publicului, intreaga echipa Radio Tg.Mureș a urcat pe scena pentru a-și saluta publicul de la care a primit in schimb ropote de aplauze și felicitari. Big Band-ul Radio Romania…

- Cu puțin timp in urma, la ora 17:24 de minute s-a produs in județul GORJ un nou cutremur cu magnitudinea 4.2 grade. Seismul s-a produs la adancimea de 15 km și este considerat o replica a cutremurului de 5,7 grade produs, azi, la ora 15,16 minute. Mișcarea telurica s-a produs la 106km SV de Sibiu, […]…

- Artistii romani isi arata solidaritatea cu drama prin care trece Ucraina si dau un mesaj de speranta, prin intermediul muzicii, de Ziua Mondiala a Radioului, pe 13 februarie, la 9,30. Astfel, The Motans, Feli, Nico, Raluka si multi altii, alaturi de Corul de copii Radio si Big Band-ul Radio Romania,…

- – Este cea de-a 361-a zi a lui 2022. Au ramas 4 zile pana la sfarsitul anului. Soarele va rasari la ora 8:05 si va apune la ora 16:40. – Suntem in cea de-a treia zi de Craciun, iar ortodocsii si greco catolicii il sarbatoresc pe Sfantul Apostol, intaiul Mucenic si Arhidiacon Stefan. – Astazi […] Articolul…