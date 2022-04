Stiri pe aceeasi tema

- Constantin Balaceanu Stolnici a explicat la Realitatea PLUS cum reușește sa fie o prezența activa chiar daca mai are puțin și implinește 99 de ani The post VIDEO Academicianul Balaceanu-Stolnici și secretul sanatații CENTENARE appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: VIDEO Academicianul…

- Astazi, Fundația pentru SMURD și Inspectoratul pentru Situații de Urgența Mureș, au organizat un eveniment dedicat in principal copiilor. Atelierele și prezentarile de echipamente specifice au starnit interesul a sute de copii și tineri care s-au implicat in programul pregatit de organizatori. A fost…

- Premierul Romaniei sustine, in mesajul transmis de Ziua Mondiala a Sanatatii, ca Guvernul se va asigura ca investitiile in sanatate, stabilite prin PNRR, se vor realiza la termenele asumate. Nicolae Ciuca mentioneaza ca efectele economice ale pandemiei de COVID se vor resimti mult timp de acum inainte.

- Decesele cauzate de coronavirus in ultima saptamana au crescut cu 43%, incidența a scazut cu 14%, potrivit buletinului epidemiologic saptamanal al Organizației Mondiale a Sanatații (OMS). Intre 21 și 27 martie, incidența coronavirusului a scazut in toate regiunile. Cea mai mare scadere a numarului de…

- Chiar daca mai multe țari au decis ridicarea restricțiilor din pandemia de COVID-19, aceasta este departe de a se fi terminat, susține Margaret Harris, purtatorul de cuvant al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS).

- Aceasta este reactia Federației medicilor de familie care a transmis o sesizare ministrului Sanatații privind solicitarile DSP. Unele direcții de sanatate publica au cerut medicilor de familie sa se prezinte obligatoriu in taberele de refugiați pentru realizarea triajului epidemiologic. Vicepresedintele…

- Va crește suma alocata pentru hrana zilnica a pacienților din spitale? Ramane de vazut ce soluții vor gasi oficialii și mai ales cand. Un lucru e, insa, clar – și ministrului Sanatații i se pare o suma mica cea de 11 lei cat e acum alocația de hrana, pe zi, pentru un pacient. Aflat, vineri, […] The…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a raportat o scadere importanta a numarului de noi cazuri de COVID-19 la nivel global in ultima saptamana. Numarul de cazuri noi la nivel mondial a scazut cu 19% prin comparatie cu numarul raportat in cursul saptamanii precedente, in timp ce numarul de noi decese…