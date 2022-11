Aniversare a Zilei Armistițiului din 1918 și a centenarului decorării Galațiului, Iașiului și Giurgiului, cu Croix de Guerre Ambasada Franței la București organizeaza in aceasta perioada o serie de ceremonii prin care este aniversata „Ziua Armistițiului”, in amintirea zilei de 11 noiembrie 1918 cand a fost semnat armistițiul prin care Germania și-a recunoscut infrangerea și astfel a fost incheiat Primul Razboi Mondial, dar și de aniversarea centenarului acordarii decoratiei „Croix de Guerre” oraselor Galati, Giurgiu si Iasi. Ambasadoarea Franței la București, Laurence Auer s-a deplasat la Galați pentru a respecta și in acest an tradiția sarbatoririi „Zilei Armistițiului”, alaturi de reprezentanții administrației locale… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Franta a asumat responsabilitațile privind camparea, alimentatia militarilor și alte servicii la baza din Cincu, conform procedurilor aliate, iar Romania, in calitate de tara gazda, a pus la dispoziție toate elementele solicitate de partea franceza”, arata Ambasada, intr-un comunicat remis, marți,…

- Ambasada Frantei la Bucuresti a transmis, marți, ca militarii francezi nu au formulat nicio plangere formala privind conditiile de viata din baza Cincu, potrivit Agerpres. Precizarile vin dupa ce site-ul de investigații francez Mediapart scria faptul ca soldații francezi aflați in Romania s-au plans…

- Soldatii francezi cantonati in cadrul unei misiuni NATO la baza militara de la Cincu se plang de conditiile „mizere" de acolo, vorbind pentru site-ul de investigatii francez Mediapart despre numarul insuficient de toalete, conditiile insalubre din unele spatii, mancarea putina si incalzirea deficitara…

- ”La inceputul lunii noiembrie, la nivel national, sunt in derulare proiecte imobiliare de anvergura incepute in prima parte sau la jumatatea anului, care valoreaza in total peste 4 miliarde euro”, potrivit datelor publice analizate de specialistii ONV LAW, care arata ca acestea se afla in diverse stadii,…

- Romania a primit ieri, 15 septembrie 2022, un numar de 5060 doze de vaccin impotriva variolei maimutei, in baza unui contract de donatie incheiat intre Ministerul Sanatatii si Comisia Europeana.Dozele de vaccin vor fi directionate catre spitalele de boli infectioase din Bucuresti, Cluj Napoca, Iasi,…

- „Ierarhia oraselor” in termenii indicelui de atractivitate arata ca cele mai atractive orase continua sa fie Bucurestiul, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, Craiova, Constanța, Galați, Brașov, Oradea si Ploiești, potrivit unui raport al Bancii Mondiale.

- Cele 33.929 kilograme de deșeuri de polistiren presat in baloți au fost expediate de o firma din Israel și ar fi trebuit sa ajunga la o societate din județul Buzau, a informat Garda Naționala de Mediu, intr-o postare pe pagina de Facebook. „Importul a fost inregistrat in registrul ROAFM (n.r. procedura…

- Cunoscutul om de afaceri Ion Țiriac ar fi achiziționat recent un pachet consistent de acțiuni al dezvoltatorului imobiliar Impact Developer & Contractor, primul dezvoltator listat la Bursa din București, in urma unui plasament privat de capital. Saptamana trecuta, Impact a inchis plasamentul privat,…