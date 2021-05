Anișoara Cușmir, noul președinte al Federației Române de Atletism Federația Romana de Atletism are, incepand de miercuri seara, un nou președinte in persoana Anișoarei Cușmir. La alegerile derulate la București, la care au participat reprezentanți de la 234 de structuri afiliate, fosta campioana olimpica la saritura in lungime a totalizat 131 de voturi in turul doi, unde l-a invins pe fostul președunte FRA, Florin […] Articolul Anișoara Cușmir, noul președinte al Federației Romane de Atletism apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol si foto: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fundația Culturala „Georgeta și Mircea Cancicov” din Bacau, in parteneriat cu Liceul Particular Nr. 1 „Aurora Ouatu” din Piatra Neamț, au organizeaza prima intalnire cu scriitorii din județele Bacau și Neamț, dar și din București și din alte zone ale țarii. Reuniunea a avut loc in satul Viișoara, din…

- Inspectoratul de Poliție Județean Bacau, prin Serviciul Resurse Umane, efectueaza recrutari in perioada 14.05.2021 – 24.05.2021, pentru Academia Naționala de Informații ”Mihai Viteazul” București și instituțiile de invațamant din cadrul Ministerului Apararii Naționale, care formeaza specialiști, potrivit…

- Liga Zimbrilor la handbal masculin se pregatește de ultimul turneu. Acesta se va desfașura de sambata, 8 mai și pana marți, 11 mai, la București și va include cele trei etape de final ale sezonului. In acest ultim calup, CSM Bacau va juca sambata, cu „lanterna roșie”, Magnum Botoșani, luni, cu penultima…

- Sezon indoor excelent pentru atletismul bacauan. Dupa reușitele de la Seniori, Seniori U23, Tineret, Juniori U18 și U16, sportivii județului au dat lovitura și la finala Campiontelor naționale de sala pentru Copii 1 și 2. Derulate weekend-ul trecut, la sala de atletism „Ioan Soter” din București, Naționalele…

- Uneori, iarna vine in martie. O arata vremea de afara, o confirma calendarul; in cazul de fața, calendarul competițional al Federației Romane de Atletism. Ca și in urma cu un an, FRA a programat ediția de iarna a Campionatelor Naționale de aruncari lungi pentru Seniori, Seniori U23 și Tineret in luna…

- Handbalistele Cristina Neagu (CSM Bucuresti) si Kristina Liscevic (SCM Rm. Valcea) au primit premiul pentru "cea mai buna jucatoare", respectiv "cea mai buna jucatoare straina" a editiei 2019-2020 a Ligii Nationale, informeaza, marti, site-ul oficial al Federatiei Romane de Handbal. "Federatia Romana…

- Marius Florea a fost reales presedinte al Federatiei Romane de Scrima pentru urmatorii 4 ani, in cadrul Adunarii Generala de Alegeri, desfasurata in Bucuresti. Citește și: BREAKING SURSE Proiectul rețelei electrice de la Spitalul Neamț NU A AVUT AVIZE iar inginerul pentru instalațiile de oxigen…

- In ajunul alegerilor pentru conducerea Federației Romane de Judo, Marius Vizer, fostul ei președinte și președinte onorific, din 2007 șef al Federației Internaționale de Judo, se pronunța pentru o schimbare in judoul romanesc, dand un semnal favorabil oponenților actualului președinte, Cozmin Gușa.…