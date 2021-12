Doi hipopotami au fost testati pozitiv pentru COVID-19 la gradina zoologica din Anvers, Belgia, in ceea ce ar putea fi primele cazuri raportate la aceasta specie, a anuntat personalul gradinii zoologice, conform Reuters. Hipopopotamii Imani, in varsta de 14 ani, si Hermien, in varsta de 41 de ani, nu prezinta niciun simptom in afara de nasul care le curge, dar gradina zoologica a declarat ca animalele au fost puse in carantina, ca masura de precautie. “Din cate stiu eu, este prima data la aceasta specie. La nivel mondial, acest virus a fost raportat in principal la maimutele mari si la feline”,…