Stiri pe aceeasi tema

- Doi parlamentari PNL au depus un proiect de modificare a legii gradinilor zoologice si acvariilor publice, pentru a include un amendament care permite sacrificarea animalelor „in surplus” din gradinile zoologice. Conform proiectului inițiat de Calota Florica Ica și Maria Stoian, deputați PNL de…

- Proiect de lege: Animalele ,,in surplus” de la gradinile zoologice vor putea fi VANDUTE pentru SACRIFICARE, vanatoare sau pentru circ Parlamentarii PNL au propus un proiect prin care solicita modificarea gradinilor zoologice și acvariilor publice, pentru a include un amendament care permite sacrificarea…

- Proiect de lege ABERANT al PNL! Animalele de la Zoo vor putea fi vandute pentru sacrificare, vanatoare și circ. Doi parlamentari PNL au depus un proiect de modificare a legii gradinilor zoologice și acvariilor publice, pentru a include un amendament care permite sacrificarea animalelor „in surplus”…

- Reprezentantii Asociatiei "Impreuna pentru A8", care militeaza pentru construirea autostrazii Ungheni-Iasi-Targu Mures, sustin ca orice intarziere a proiectului reprezinta "o bataie de joc" la adresa locuitorilor din regiune si anunta ca vor monitoriza in acest an proiectele de infrastructura din…

- Junior Chamber International ((JCI), lanseaza pentru comunitatea din Timisoara proiectul "Initiere in Public Speaking si Debate", valorizand astfel spiritul de initiativa al acestei regiuni. Timisoara a fost constant o comunitate care a avut un cuvant de spus, iar acest proiect isi propune sa intareasca…

- Politic Cinci dintre cei șapte parlamentari de Teleorman sunt la primul mandat decembrie 10, 2020 10:56 Cinci dintre cei șapte parlamentari de Teleorman, aleși la scrutinul de duminica, 6 decembrie, sunt la primul mandat in Legislativ. Președintele PNL Teleorman, senatorul Eugen Pirvulescu și deputatul…

- USR PLUS solicita judecatorilor CCR o decizie de urgenta asupra proiectului privind impozitarea pensiilor speciale, subliniind ca, in ultimele sase luni, in plina pandemie, de la bugetul de stat a fost alocata o suma de circa 3 miliarde de lei pentru aceste pensii. "17 iunie 2020. Data…

- Politic PSD infrant de Costel Barbu la numarul de mandate in Teleorman decembrie 8, 2020 12:43 Trei dintre cele cinci mandate de deputat care revin județului Teleorman au fost caștigate de PNL, in urma alegerilor de duminica, 6 decembrie. Astfel, din tabara liberalilor din județ vor merge in Parlament…